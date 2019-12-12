MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgedeki arama tarama faaliyetleri kapsamında komandolar tarafından tespit edilen, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan el yapımı 75 mayının imha edildiğini bildirdi.

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgedeki arama tarama faaliyetleri kapsamında komandolar tarafından tespit edilen, PKK/ YPG'li teröristlerce hazırlanan el yapımı 75 mayının imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan 75 Claymore tipi el yapımı mayını tespit etti.

Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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