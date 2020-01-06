MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde evin girişine tuzaklanan EYP imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde evin girişine tuzaklanan EYP imha edildi - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde evin girişine tuzaklanan EYP imha edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanan ve anti tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP), etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde evin girişine tuzaklanan EYP imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanan ve anti tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP), etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde eli kanlı PKK/ YPG'li teröristlerin, sivilleri hedef almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timleri tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı

Son Dakika Haberleri
23:51 Fethiye'de batan teknede 8 göçmenin ölmesi; çete lideri yakalandı - Son Dakika
23:50 İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü - Son Dakika
23:46 10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
23:41 Kaynaşlı'da çocukların yüzü gülecek - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 23:55:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde evin girişine tuzaklanan EYP imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]