Son Dakika › Güncel › MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır' - Son Dakika
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grubun hedef alınmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:56 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grubun hedef alınmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/ YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir ABD'de Ermeni dernekleri ve PKK yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız