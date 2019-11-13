Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grubun hedef alınmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/ YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.