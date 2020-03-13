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MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi."
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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