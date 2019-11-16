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MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP,...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:02 Kaynak: AA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği terör saldırısını yaşayan mahalle sakinleri konuştu Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı tekrar gözaltına alındı