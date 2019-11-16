Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP,...
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP,... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP,...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi
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