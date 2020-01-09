MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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