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MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:26 Kaynak: AA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"
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