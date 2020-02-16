MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkın ibadetlerini özgürce yerine getirdiğini bildirdi.

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkın ibadetlerini özgürce yerine getirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki kilisenin ve içinde ibadet eden Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı.

Videoda ayin sonrasında konuşan Suriyeli kadın, ibadetlerini özgürce yaptıklarını belirterek, "Kilisede ibadetimizi yaptık. Daha önce malum olaylardan dolayı buralara gelemiyorduk. Bize yardımlarından ötürü Allah Türk askerine yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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