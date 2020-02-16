MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor - Son Dakika

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MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor
14 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkın ibadetlerini özgürce yerine getirdiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:50 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkın ibadetlerini özgürce yerine getirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki kilisenin ve içinde ibadet eden Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı.
Videoda ayin sonrasında konuşan Suriyeli kadın, ibadetlerini özgürce yaptıklarını belirterek, "Kilisede ibadetimizi yaptık. Daha önce malum olaylardan dolayı buralara gelemiyorduk. Bize yardımlarından ötürü Allah Türk askerine yardım etsin." ifadelerini kullandı.
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