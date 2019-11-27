Son Dakika Haberleri: MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor
Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırdığı Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocukların, özgürce oyun oynayabildiğini bildirdi.

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG'nin ellerine silah vererek savaştırdığı Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocukların, özgürce oyun oynayabildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama tarama faaliyetleri de sürüyor."

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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