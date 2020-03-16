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MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi. Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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