MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi."

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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