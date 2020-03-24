MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:38 Kaynak: AA

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