Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü.
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü.

MSB: "Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü.

1 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü.

MSB:

MSB: " Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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