MSB: "Barış Pınarı Harekatı ile PKK/ YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn'daki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır." - ANKARA