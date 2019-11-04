Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn'daki baskı ve zulmü...
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn'daki baskı ve zulmü...

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn'daki baskı ve zulmü...

7 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn'daki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı ile PKK/ YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn'daki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır." - ANKARA

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
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