MSB: "Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn'daki baskı ve zulmü...
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MSB: "Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn'daki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı ile PKK/ YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn'daki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır." - ANKARA
Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü Denizli'ye eylem için gelen DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı! Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı