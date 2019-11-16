Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn Bölgesinde teröristlerin...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn Bölgesinde teröristlerin... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn Bölgesinde teröristlerin...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn Bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn Bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:41 Kaynak: İHA
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