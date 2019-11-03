Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik...
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik...

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik...

7 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:41 Kaynak: İHA
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