MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik...
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MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:41 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA
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