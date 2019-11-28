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MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna...
7 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
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