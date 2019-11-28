Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna...

7 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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