MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü...
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MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandıTEL ABYAD - MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı
TEL ABYAD - MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.
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