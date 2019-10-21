Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 111 yerleşim merkezi...
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı kapsamında 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 111 yerleşim merkezi...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 111 yerleşim merkezi...

2 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 adet mayın ve 180 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 adet mayın ve 180 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
Teröristlere verilen süre daralıyor! YPG'liler çekilmezse etkisiz hale getirilecekler MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen... Barış Pınarı'nda, 765 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 15:12:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 111 yerleşim merkezi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]