MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 111 yerleşim merkezi...
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MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 adet mayın ve 180 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 adet mayın ve 180 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir." - ANKARA
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