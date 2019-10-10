MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız...
29 dakika önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor." - ANKARA
MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı Son Dakika: İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz Son dakika: Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!