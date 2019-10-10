Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız...

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız...

29 dakika önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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