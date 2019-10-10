MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız...
2 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:23 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor."
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