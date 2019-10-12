MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın...
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MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı"
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:20 Kaynak: AA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı"
Reuters, Barış Pınarı Harekatı'nı dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: oğlum, o silahı at ve teslim ol 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi