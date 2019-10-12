Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın...
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın...

11 dakika önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı"

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı"

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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Reuters, Barış Pınarı Harekatı'nı dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu
Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: oğlum, o silahı at ve teslim ol 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi

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