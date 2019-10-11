Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49...

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49...

1 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:57 Kaynak: İHA
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MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 277 terörist etkisiz hale getirildi
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