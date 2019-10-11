MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49...
1 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:57 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu." - ANKARA
MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 277 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı Harekatı'nda milli silahlar dikkat çekti Suriye'de yakalanan teröristlerin başına çuval geçirildi ABD Başkanı Trump, "3 seçenek var" diyerek Türkiye'yi tehdit etti