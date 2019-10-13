Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve...

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve...

1 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:58 Kaynak: İHA
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