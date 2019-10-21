Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500...
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500...

8 dakika önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

MSB:

MSB: " Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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