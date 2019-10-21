Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500...
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500...

2 saat önce

Düzenlenen basın toplantısı Toplantıya katılanlar Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması Milli Savunma Bakanlığı - Barış Pınarı Harekatına ilişkin genel bilgilendirme ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla...

Düzenlenen basın toplantısı

Toplantıya katılanlar

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması Milli Savunma Bakanlığı - Barış Pınarı Harekatına ilişkin genel bilgilendirme

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı."

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500...

Barış Pınarı Harekatı, Halkla İlişkiler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:05 Kaynak: AA
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Barış Pınarı'nda, 765 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Kurum: İmar Barışı'nda 23,5 milyar lira ödeme alındı Teröristlere verilen süre daralıyor! YPG'liler çekilmezse etkisiz hale getirilecekler

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