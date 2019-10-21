MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500...
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Düzenlenen basın toplantısı Toplantıya katılanlar Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması Milli Savunma Bakanlığı - Barış Pınarı Harekatına ilişkin genel bilgilendirme ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla...
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:05 Kaynak: AA
Düzenlenen basın toplantısı
Toplantıya katılanlar
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması Milli Savunma Bakanlığı - Barış Pınarı Harekatına ilişkin genel bilgilendirme
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı."
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen... Barış Pınarı'nda, 765 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Kurum: İmar Barışı'nda 23,5 milyar lira ödeme alındı Teröristlere verilen süre daralıyor! YPG'liler çekilmezse etkisiz hale getirilecekler