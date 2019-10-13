Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu"
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu'

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu"

1 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu"(İHA)

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu"

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:20 Kaynak: İHA
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