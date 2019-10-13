MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu"
1 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:20 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu"
(İHA)
Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı ABD Savunma Bakanlığı: Trump çekilme emri verdi