MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara, çevreye zarar verilmedi, Tel Abyad...
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MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara, çevreye zarar verilmedi, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliseler harekattan etkilenmedi"
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:22 Kaynak: AA
MSB: " Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara, çevreye zarar verilmedi, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliseler harekattan etkilenmedi"
MSB: "Barış Pınarı Harekâtı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel... Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu Son Dakika: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin