Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara, çevreye zarar verilmedi, Tel Abyad...
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara, çevreye zarar verilmedi, Tel Abyad...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara, çevreye zarar verilmedi, Tel Abyad...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara, çevreye zarar verilmedi, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliseler harekattan etkilenmedi"

MSB:

MSB: " Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara, çevreye zarar verilmedi, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliseler harekattan etkilenmedi"

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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MSB: "Barış Pınarı Harekâtı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel...
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