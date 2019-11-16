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MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:22 Kaynak: DHA
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