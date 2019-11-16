Son Dakika Haberleri: MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu (2)
Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu (2) - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu (2)

6 saat önce

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 11 Ekim'de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanıp, dün hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu (2), System.String[]

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 11 Ekim'de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanıp, dün hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayımlanan mesajında Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde, teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere ramğen kurtarılamayarak, 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Mill Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:39 Kaynak: DHA
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