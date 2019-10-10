Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li...
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li...

44 dakika önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 174 oldu.

MSB:

MSB: " Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 174 oldu."

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:14 Kaynak: AA
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