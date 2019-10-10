MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li...
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MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 174 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:14 Kaynak: AA
MSB: " Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 174 oldu."
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