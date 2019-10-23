Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330...
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330...

48 dakika önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur.

MSB:

MSB: " Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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