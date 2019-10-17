MSB: "Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.
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MSB: "Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/ YPG'nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir." - ANKARA
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