Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

1 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/ YPG'nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
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