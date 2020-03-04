MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: '(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi. - Son Dakika

MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

6 saat önce

MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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