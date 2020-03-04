Son Dakika › Güncel › MSB: '(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi. - Son Dakika
MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
6 saat önce
MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:56 Kaynak: AA
MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi."
Son Dakika TBMM'de İdlib oturumunda yumruklu kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım İBB, koronavirüse karşı önlem olarak duraklara dezenfektan cihazları yerleştiriyor