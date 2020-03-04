-MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer'in konuşması MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi."