Son Dakika Haberleri: Msb; barış pınarı harekatına katılan kahraman komandolarımız, fırat'ın doğusunda...
Son Dakika Güncel Msb; barış pınarı harekatına katılan kahraman komandolarımız, fırat'ın doğusunda...

Msb; barış pınarı harekatına katılan kahraman komandolarımız, fırat'ın doğusunda...

32 dakika önce

MSB; Barış Pınarı Harekatına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat'ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.

MSB; Barış Pınarı Harekatına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat'ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor

Msb; barış pınarı harekatına katılan kahraman komandolarımız, fırat'ın doğusunda...

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:35 Kaynak: DHA
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