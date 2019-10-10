Msb; barış pınarı harekatına katılan kahraman komandolarımız, fırat'ın doğusunda...
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MSB; Barış Pınarı Harekatına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat'ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:36 Kaynak: DHA
MSB; Barış Pınarı Harekatına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat'ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor
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