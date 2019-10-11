Son Dakika Haberleri: Msb: barış pınarı harekatında 1 asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Msb: barış pınarı harekatında 1 asker şehit oldu

Msb: barış pınarı harekatında 1 asker şehit oldu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Msb: barış pınarı harekatında 1 asker şehit oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:09 Kaynak: DHA
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