MSB, Barış Pınarı Harekatında teslim olan teröristin ifadesini paylaştı

Teslim olan terörist: "Siz orada savaşanlar, gelin kendinizi Türk devletine teslim edin"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teslim olan teröristin ifadesini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında teslim olan teröristin ifadesini paylaştı. Paylaşılan video da yolunu kesen PKK'lıların kendisini zorla silahlandırıldığını anlatan terörist şu ifadeleri kullandı:

"Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/ YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Bana dediler ki, 'savaşacaksın, Türk devletini vuracaksın' ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi. Türkiye devleti harekatı başlattığı vakit, silahımı bıraktım, geldim kendimi teslim ettim. Siz orada savaşanlar, gelin kendinizi Türk devletine teslim edin. Orada savaşmaktan daha iyidir. Kimse şu anda bize bir şey yapmıyor. Emin ellerdeyiz ve Türkiye devletinden özür diliyorum, çok üzgünüm. Benim elimde olmayan bir şeyle, zorla aldılar savaştırdılar."