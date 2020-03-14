MSB: Barış Pınarı'nda açılan okul sayısı 390 oldu - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı'nda açılan okul sayısı 390 oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısının 390 olduğunu ve 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgeden çekilen görüntülere de yer verilerek, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargah haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/ YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor" denildi.

ANKARA, (DHA)