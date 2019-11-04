MSB: Barış Pınarı'nda, kiliseler ve tarihi yapılar zarar görmedi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Resulayn'da bulunan kiliseler ve diğer tarihi yapıların Barış Pınarı Harekatı'nda zarar görmediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı başlaman önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri, tarihi, kültürel, dini yapıları hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceğinin duyurulduğuna dikkat çekildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi harekatın icrası esnasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden taviz verilmediği belirtilerek şöyle denildi: