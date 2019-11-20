Son Dakika Haberleri: MSB: "Bartın'da dalış eğitimi yaparken kaybolan astsubayın naaşına ulaşıldı"
Son Dakika Güncel MSB: 'Bartın'da dalış eğitimi yaparken kaybolan astsubayın naaşına ulaşıldı' - Son Dakika

MSB: "Bartın'da dalış eğitimi yaparken kaybolan astsubayın naaşına ulaşıldı"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Bartın'da dalış eğitimi esnasında kaybolan Sahil Güvenlik personelinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Bartın'da dalış eğitimi esnasında kaybolan Sahil Güvenlik personelinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bartın'da dalış eğitimi esnasında kaybolan Sahil Güvenlik personelinin aranması faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK Timi ve Sualtı Uzaktan Kumandalı Arama Sistemleri (ROV) ile iştirak edildi. Kayıp personelin naaşı SAK Timi tarafından bulunarak çıkarıldı." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
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