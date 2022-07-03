MSB, BARTIN'DA GEÇİCİ KÖPRÜ KURUYOR - Son Dakika
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MSB, BARTIN'DA GEÇİCİ KÖPRÜ KURUYOR

03.07.2022 16:37

MİLLİ Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı 8 kişilik uzman ekip, Bartın'daki selde yıkılan köprü için geçici köprü kurulumu çalışmalarına başladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı 8 kişilik uzman ekip, Bartın'daki selde yıkılan köprü için geçici köprü kurulumu çalışmalarına başladı. Hafif alaşımlı köprünün kısa bir sürede tamamlanıp, trafiğe açılması planlanıyor.

Kente bağlı Kozcağız beldesindeki sel felaketinde yıkılan 3 köprü ile ilgili çalışmalar sürüyor. MSB, Şar Boğaz Mahallesi'nde yıkılan köprü için harekete geçti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 8 kişilik uzman istihkam ekibi, bölgeye geldi. Ekipler, 40 metre uzunluğunda ve 4 metre 30 santimetre genişliğindeki hafif alaşımlı köprünün kurulumuna başladı. Köprünün kısa bir sürede tamamlanıp, trafiğe açılması planlanıyor. MSB'e ait hafif alaşımlı köprü, 11 Ağustos 2021'de Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında Sinop Ayancık'ta kurularak bölgedeki ulaşımı sağlamıştı.

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İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu
Kaynak: DHA

Kozcağız, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, BARTIN'DA GEÇİCİ KÖPRÜ KURUYOR - Son Dakika

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