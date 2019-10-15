Son Dakika Haberleri: MSB: "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam...

MSB: "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam...

1 saat önce

MSB: "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu.

MSB:

MSB: "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD- YPG'li terörist sayısı 595 oldu." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:32 Kaynak: İHA
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MSB: Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu
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