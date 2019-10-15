MSB: "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam...
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MSB: "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:32 Kaynak: İHA
MSB: "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD- YPG'li terörist sayısı 595 oldu." - ANKARA
MSB: Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Sena Yurt'u işe aldı Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!