MSB: "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı... - Son Dakika

MSB: "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı...

6 saat önce

MSB: "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür.

MSB:

MSB: "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." - ANKARA

Bahar Kalkanı Harekatı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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