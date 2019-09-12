Son Dakika Haberleri: MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör...
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MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör...

1 saat önce

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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