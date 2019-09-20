MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava...
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MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" - ANKARA
DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı 22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Bir günlük araç kiraladılar, yıllardır borç ödüyorlar