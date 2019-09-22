MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava...
53 dakika önce
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Sınırda hazırlıklar tamamlandı 30 bin DEAŞ'lıyı yöneten emir Kayseri'de yakalandı Terör örgütü pkk'ya 33 yılda 59 şehit veren aşiret Babasını 5 yerinden bıçaklayan 17 yaşındaki çocuğun, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı