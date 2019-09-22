Son Dakika Haberleri: MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava...
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MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava...

53 dakika önce

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
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