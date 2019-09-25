MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava...
54 dakika önce
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:32 Kaynak: İHA
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu." - ANKARA
Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi!' Vatandaşlar Valiliğe yürüdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı PKK'ya ağır darbe! 5 günde 2'si gri listede 43 terörist öldürüldü Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon