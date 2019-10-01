Son Dakika Haberleri: MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava...
Son Dakika Güncel Haber

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava...

1 saat önce

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanlığı'na 700 müdür ve müdür yardımcısı alınacak
Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 19:09:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]