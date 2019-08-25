MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile...
1 saat önce
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:32 Kaynak: İHA
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Doktor kızını GPS ile takip edip öldüren baba, 2 araca daha GPS yerleştirmiş Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun İsmi başına dert olan Ersin Akbaş, başkasının yerine hapis yattı