Son Dakika Haberleri: MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile...
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MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile...

1 saat önce

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:32 Kaynak: İHA
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