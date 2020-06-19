MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK'lı... - Son Dakika

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Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti

Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et